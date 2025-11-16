收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
記者李鴻典／台北報導
一位白手起家、目前擔任國內低調卻知名企業董事長的成功人士，不僅事業有成，其獨特的教養方式更引發關注。他要求三個已出社會的兒子，除了零用錢外的全部薪水上繳「國庫」，並承諾在他們結婚當日將本利一併歸還，同時贈送一棟房產作為新房。
董事長帶著三個兒子現身桃園市中壢區美滿服務中心，期望透過「個別一對一」聯誼，助孩子早日成家，資深社工還開玩笑建議他，三個兒子不結婚，董事長每月口袋滿滿，如果兒子結婚，他會太「吃虧」啦，董事長還是希望三個兒子早日結婚。
兩輛價值千萬的名車停在桃園市中壢區元化路125巷子內，讓不少路過的人車忍不住多看一眼，帶頭的長者與三個年輕人先後走入桃園市中壢區美滿服務中心時，很有禮貌地表明要找該中心主任徐乃義，長者表明為三個兒子報名「個別一對一」聯誼。
長者拿出一張國內有十幾家分店的董事長名片，他告訴徐乃義，因為上星期在台北參加一位宗親兒子的婚禮，「宗親告訴我，他兒子的新娘是在中壢區美滿服務中心認識的，只花一千元入會費就娶了擔任教學醫院『語言治療師』的媳婦，讓我太意想不到了！」老董事長表示，他雖然事業成功，但仍希望孩子能盡早組成家庭。
老董事長是典型的白手起家典範，他常訓誡孩子：「想得到自己想要的東西，就必須先得到擁有那個東西的資格。」他認為，想要事業有成，必須具備不負債、工作拚全力、認真閱讀的好習慣。
他透露，三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。
他很不解問徐乃義，三個孩子學歷高，身高超過180，分別擔任公司分店經理人，收入不輸台積電，他也不干涉交往對象，怎麼孩子過了適婚年齡仍不婚。
大兒子表示自己還在努力拚事業，感情不急，但並非不婚族；次子則表示在自家分店上班，總要拚出成績，將來結婚才有保障；么子則表示父親當年拿著一卡皮箱北上工作，創業，也創出一片天，他不希望應了「富不過三代」的俗話，希望將家族產業更發揚光大，不過，三個兒子強調他們自認還年輕，想不輸父親，強調如果有合適對象，當然要組成家庭，他們也感謝爸媽讓他們養成存錢的習慣。
徐乃義對老董事長「一言九鼎」的教子方式表示佩服，肯定他透過經濟承諾引導孩子養成存錢習慣並追求事業獨立的良苦用心。他也打趣地說：「如果三個兒子不結婚，董事長每個月口袋滿滿，『國庫』的錢會越來越多啊！」老董事長嚴肅地回應：「錢再多有甚麼用？我希望傳宗接代啊。」
徐乃義表示，將會慎重為這三位優質的單身漢，選擇條件相當的聯誼對象，讓老董事長世代相傳，一代比一代好。
