收入將比總統還高！ 王婉諭批：助理費修法讓立委月掌60萬

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引發外界強烈反彈。時代力量主席王婉諭今（11）日嚴詞指出，社會震怒，不僅因為此法可替特定人士脫罪，更因提案立委意圖自肥。若修法通過，立委每月可掌控超過60萬元助理費，實際收入甚至比總統還要高，這才是真正讓部分立委悄悄支持、提案人堅持不撤案的關鍵。

王婉諭回顧制度變遷指出，助理薪資早年由立委自行發放，衍生不聘助理、找親友掛名、壓低薪資、截留補助等層出不窮的亂象。後經助理工會多年努力，才改為由立法院直接給付薪資，以降低中飽私囊的機會。然而即便制度已改善，詐領事件依舊時有所聞，顯示問題並非制度複雜，而是現行制度仍藏有過高的誘因。

她批評，陳玉珍以「助理費究竟是薪資還是議員問政補貼」為名推動修法，恰恰反映部分立委把助理費視為自己應得的錢，而非助理薪資。王婉諭以自身四年觀察指出，有些立委幾乎不進立法院、不質詢、不審法案，把立委當成處理選民案件的工具，助理可有可無，但助理費不能少。也因此才會以各種名義「抓人頭」，讓助理費變成自己的收入來源。若未來完全不用核銷、款項能直接入袋，這類立委自然求之不得。

王婉諭進一步指出，此案不只牽涉立委助理制度，陳玉珍更意圖同步修改全台地方議員的助理費規範，影響範圍遠超過國會。她警告，一旦修法通過，政治生態勢必更加腐敗。

她強調，提案立委這次惹到最不該惹的群體「國會助理」。因為最大的受害者正是助理本人，因此跨黨派助理已展開串聯與連署，助理工會更揚言抗議。許多資深助理對此憤怒不已，若助理集體抵制甚至癱瘓議事也非不可能。也正因如此，立法院長韓國瑜罕見對自家黨團提案發表新聞稿，充分顯示此案風險之高。

王婉諭也指出，制度本身的確存在不足，對認真問政的民代而言，現行經費確實捉襟見肘，但真正的解決方式應是另設專款、提高透明度，而非將助理費變成民代的小金庫。她提醒，國會助理長期處於制度灰色地帶，缺乏敘薪標準、職權規範、任用條件，甚至涉及國安風險；當助理涉及性騷或違法事件時，責任歸屬往往不明。

她呼籲，正確方向是制定《立法院公費助理任用法》，將薪資、福利、聘用與管理制度全面法制化。立法院司法委員會今日已排審相關草案，她要求朝野若真心改革，就應正面處理，而不是閃避。她再次呼籲陳玉珍撤案，強調此法案不但無助國家，反而是在引火自焚。

