收入成長物價漲幅低於工資 川普首席經濟顧問解釋「史上最好黑色星期五」成因

美國年底購物旺季持續升溫，白宮高級經濟幕僚宣稱，今年的聖誕節消費未受到外界所謂「聖誕戰爭」的影響，反而展現強勁支出力道。川普首席經濟顧問凱文．哈塞特（Kevin Hassett）11月30日接受《福斯與朋友們》訪問時表示，剛結束的黑色星期五是「有史以來最好的」，不僅因為刷卡交易活絡，而是受惠於「川普政府帶來的收入成長」。



哈塞特強調，在川普上任後，美國民眾平均收入持續上升。他指出，前美國總統拜登任內家庭收入普遍下滑，而今年迄今，每名國民的收入則增加約1500美元。他認為，政府關門危機解除之後，消費者信心回穩，使得今年的感恩節與聖誕購物氛圍格外熱絡。



消費數據顯示線上買氣依舊強勁



哈塞特的說法是回應《大西洋月刊》日前刊登的一篇〈唐納．川普的聖誕戰爭〉文章。該文指出，關稅調整、租金攀升、自付額增加以及房貸、車貸與水電費等因素，使美國一般家庭在今年的假期季負擔增加，預估支出將比去年多出132美元。《大西洋月刊》形容，「購物者可能會發現，假期的歡愉比想像中減少了一些」。

在美國公共論述中，「聖誕戰爭」（War on Christmas）原本是指保守派與自由派多年來圍繞節日文化符號所展開的爭論，例如是否應使用「Merry Christmas」或「Happy Holidays」、公共空間能否擺放宗教象徵等。《大西洋月刊》以〈唐納．川普的聖誕戰爭〉為題，則是刻意借用並反轉這一文化隱喻，用以批評川普政府的經濟政策使家庭在假期面臨更高生活成本，將假期支出壓力形容為另一種「針對美國民眾錢包的聖誕戰爭」。



然而，最新的消費數據顯示線上買氣依舊強勁。Adobe Analytics與美聯社統計，黑色星期五線上銷售金額達118億美元，年增9.1%，再次刷新單日紀錄；感恩節當天的線上交易額則達64億美元。網購星期一預估創下更高紀錄，線上銷售可望達142億美元，較去年成長6.3%，超越Adobe早先預測，顯示消費者在假期旺季的消費意願仍然高昂。Adobe Analytics是一套用於分析網站與線上消費行為的大數據工具，透過即時數據讓企業掌握消費者動態與市場趨勢。

企業端的觀察也呈現樂觀氛圍。德勤2025年假期購物調查指出，82%的消費者計劃在感恩節至網購星期一期間進行購物，高於去年的79%。儘管單一消費者的平均預算略降至622美元，但參與度明顯提高。

川普分享假期買氣旺相關報導



哈塞特將此視為零售業今年的重大利多。他表示，無論線上或實體通路，零售商普遍預期將迎來歷史性的銷售高峰。他同時以通膨放緩作為論據，指稱目前的整體物價漲幅約2.5%，低於工資增幅，「因此民眾的實質收入成長，支撐了這波強勁的消費力道」。

面對這股假期買氣，川普也在社群平台Truth Social上分享相關報導，其中一篇以〈黑色星期五消費激增，2025年將成為首個季度兆元銷售季〉為題，引發外界對所謂「川普效應」能否延續至明年第一季的討論。



