收入未必比工程師差 台積電夢幻5職缺 文組也能去

護國神山台積電以高薪聞名，被視為理工人才的夢幻職場，有網友好奇「文組畢業生是否也有機會進台積電工作」不少網友分享實例，指文組並非與台積電無緣，朋友外交系畢業後進公司擔任採購，也有人從事人資工作，被外派到美國，更有人說，台積電內某些文組高層，薪水比部分工程師還高，其中人資、會計、法務、總務及採購等皆屬文組背景可勝任的職缺。

一名網友昨在社群平台Threads上發問「文組到底有沒有辦法進台積電上班？」引發熱烈討論，有網友指出，台積電並非只招募理工背景人才，除了工程師外，公司日常營運同樣仰賴人資、會計、法務、總務及採購等文組相關職位。

提到文組相關職缺，就不能不提台積電曾於2022年在求職網站LinkedIn上徵才「商業情報分析師」，當時職缺一曝光，便引發外界高度關注。而該職缺應徵條件包括政治經濟、國際關係或相關領域博士學位，並具備4年以上數據分析、數據科學及市場研究經驗，要能掌握美國與中國大陸的政治經濟動態，年薪預估可達400至500萬元。

另有許多網友舉出身邊文組人進台積電工作的實例，「朋友唸外交所，畢業沒多久就去台積電當採購，已經做5到6年」、「台積電幼稚園在徵老師」、「念文組的朋友去當台積電人資，後來外派美國」，更有網友指出，「文組有些高層，反而比部分工程師的薪水更高」。

《中時新聞網》實際查看台積電人才招募網站，發現有不少職缺是文組人也能應徵的，像是作業員只要求高中學歷，並有外語能力即可應徵，平均年薪可達75萬元；還有IT辦公室管理員，要求商業管理類的學歷，並精通商用英文，但未公布薪水。

