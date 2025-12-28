收冬戲強調客語生活化 文化傳承向下扎根

客家委員會多年來持續推動收冬戲活動二十七日晚間在頭份義民廟舉辦「收冬戲」，以酬謝眾神、慶祝豐收，展現客家民俗、信仰、娛樂與藝術的多元風貌。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，收冬戲不僅是歲末年終的戲曲盛典，更是客家族群表達酬神、祈福、謝天的重要文化傳統，透過活動的舉辦，讓大家重溫兒時廟前慶典的熱鬧氛圍，並共同推廣、傳承客家文化。

今年度收冬戲活動在北、中、南、東共八縣市舉辦十三場次，邀請金滿圓、國立臺灣戲曲學院等七個戲團及學校演出。其中苗栗縣安排三場次，場次最多，分別為二十七日在頭份演出、明年一月十日於頭屋文德宮，以及一月十四日於苗栗市玉清宮演出，充分展現客委會對苗栗的重視與支持（見圖）。

苗栗縣政府秘書長陳斌山二十七日偕同文觀局客家事務科長湯惠琴以及客家委員會參事孫于卿等各界代表一同與鄉親共下來戲棚下看戲，重溫昔日廟前看戲的熱鬧氛圍。縣府秘書長陳斌山表示，感謝客委會在苗栗安排三場次演出，讓苗栗成為演出縣市中場次最多的地區，充分展現對苗栗的照顧。他強調，這不僅讓鄉親有機會觀賞精彩的客家戲劇，更能共同推廣客家文化。陳斌山進一步表示，苗栗縣是客家大縣，客家人口約佔62.5%，縣府積極推動客語生活化，營造客語友善環境，並在客委會推動客語執行成效評核中連續七年獲優等佳績，成績斐然。他期盼，大家每天都能多說一句客家話，讓客語在家庭、親子互動中自然融入生活，共同傳承客家文化。