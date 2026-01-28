收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典日前大婚。（翻攝自陳漢典臉書）

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌宴請650位親友，現場眾星雲集，包括邱澤、許瑋甯夫妻、王力宏、許光漢等人都有到場。

小S日前便有說過，自己沒有在工作，所以婚禮不會去，「一堆紙片女明星會去，我又要開始節食，很煩！」她當時笑說打算包紅包1萬6，「因為最近沒什麼收入，又要養3個小孩，國外讀書很花錢。」

陳漢典今天也曬出小S的紅包袋，上面寫著「真心祝福」，跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少要做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演「小狗拉屎」同時又變喪屍，「這樣的婚姻應該可以稱15年」。

陳漢典則說，「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你喔」。

