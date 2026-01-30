收到假發票中獎信！廣播DJ歐馬克曝被詐過程 3分鐘遭盜刷數萬

主持人、廣播 DJ 歐馬克在臉書粉專自曝遭詐騙經驗，因誤信電子發票中獎通知郵件，短短三分鐘內信用卡遭盜刷數萬元。他坦言過程中出現多個可疑警訊，但警覺心未拉起，呼籲民眾務必提高警覺。

歐馬克因誤信電子發票中獎通知郵件，短短三分鐘內信用卡遭盜刷數萬元。（圖／翻攝歐馬克 臉書）

歐馬克 29 日深夜在臉書發文表示，在信箱看到電子發票中獎的信件時非常開心，點擊連結後進入疑似「電子發票整合服務平台」的頁面。他輸入密碼後，畫面跳轉至交易及綁卡驗證服務，要求輸入一次性密碼（OTP）。完成 OTP 驗證後，信用卡隨即遭扣款，金額高達數千瑞典克朗，換算台幣達數萬元。

歐馬克在信箱看到電子發票中獎的信件，接下來是一連串詐騙。（圖／翻攝歐馬克 臉書）

回顧整起詐騙過程，歐馬克在臉書貼文中指出，寄件人的網址一看就超可疑，但他沒有留心。當他按下忘記密碼時，網頁竟然當機，他認為這時就應該有第二層的警覺心。更離譜的是，第一次 OTP 認證時，打了四位數字後無法點認證，他竟然自行在前面多加兩個零，就這樣通過驗證，「然後就被扣款了，真的太蠢了！」

歐馬克描述過程，畫面跳轉至交易及綁卡驗證服務，要求輸入一次性密碼。（圖／翻攝歐馬克 臉書）

歐馬克表示，通過驗證後接下來的頁面還是要求繼續認證，如果繼續操作就會被一筆一筆扣款。他提醒民眾，收到簡訊時也要注意，一般認證頂多只會扣 1 元或美金 1 元（台幣 31 元），但詐騙集團的扣款金額是瑞典克朗五千多、七千多。

歐馬克表示，詐騙集團的扣款金額是瑞典克朗5000多、7000多。（圖／翻攝歐馬克 臉書）

驚覺有異狀後，歐馬克立即致電發卡銀行凍結卡片，並說明被詐騙，隔天要去警局報案，之後再由銀行的詐騙小組接手負責處理。他在臉書感嘆，現在回顧有很多可以清醒的時刻，可是警覺心沒有拉起來，只想著要一關一關地過關，「我要把我的手遊刪掉了，闖關遊戲殘害我的腦細胞跟認知能力。」

歐馬克也分享防詐技巧，包括注意郵件寄件人的網址、假網站操作通常不穩定，以及綁定信用卡時若出現異常就應提高警覺。他特別提醒，近期正值統一發票 2025 年 11 至 12 月期中獎號碼公布，一時腦霧就會以為自己的電子發票中獎，「務必分享給你所有的朋友，一切都發生在三分鐘內，幾萬元就這樣不見了。」

