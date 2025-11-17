收到假監理站詐騙郵件險被騙 游淑慧：政府能不能舉國之力、全力打詐？

游淑慧表示，真正的監理站網頁會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。（圖／截自監理服務網）

國民黨台北市議員游淑慧16日指出，自己收到詐騙郵件，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有九成像，再次看郵件內容，通知的是違停事件，但因為自己沒有車，何來的違停？並提醒，政府網頁會有「gov」，且交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。她今（17）日也提到，自己昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天，還在核實中。且使用後發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁。

廣告 廣告

游淑慧16日於臉書發文指出，以假亂真的詐騙郵件，連公務員出身的自己都難辨，要不是自己沒有車就上當了，有疑慮打165反詐專線，連結網頁不要隨便登錄個資，認清兩字「gov.tw」。

游淑慧指出，剛收到這封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有九成像，再次看郵件內容，通知的是違停事件，但因為自己沒有車，何來的違停？

游淑慧表示，所以自己再次確認此網址，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「gov」，正版的是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是自己直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，然後登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。

游淑慧表示，連自己都差點被騙，所以提醒大家，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他，但真正的監理站網頁會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。

游淑慧強調，總之收到任何要繳費的訊息記得「停、看、查」，先停一下思考一下，看清楚訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過，「唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？」。

「正在核實？還在核實？」游淑慧17日發文補充，政府部門自己的官網都被冒用了，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假。結果自己昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天，還在核實中。

游淑慧指出，交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實。不過她懷疑有多少人知道這一個通報網站？

游淑慧說，還是提供大家數發部這一個管道，遇到可疑的網頁可以去這一個網站查詢或通報。數發部網路詐騙通報查詢網（ https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/index）。

游淑慧表示，但坦白說，使用後發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁。點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱。

游淑慧質疑，「花多少錢建置？花多少錢經營？政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙，數發部的經費不是很多？」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬全民都能領！單身上班族氣喊「幫忙養不努力的人」 網搖頭：別想太多

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望