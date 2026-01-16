收到催繳公文別慌！「租補」溢領破2.1萬件 國土署曝解方





近期有民眾反映陸續收到縣市政府要求繳回溢領之租金補貼公文。內政部國土管理署今（16）日對外說明，租金補貼租補資格認定包含所租賃住宅是否屬合法住宅， 除111年至113年中央主政外，自去（114）年起則回歸地方負責受理申請及溢領審查確認。以去年六都為例，核定案件為74萬件、溢領件數2.1萬件，占比約2.8%；未來國土署將持續請地方政府核實相關資料，確保補貼作業正確無誤，避免後續爭端。

內政部國土管理署表示，去（114）年6都溢領件數依序為新北市5,043件、桃園市4,826件、高雄市3,375件、台北市3,124件、台南市2,409、台中市2,319件，溢領數占整體核定案件比例約2.8%。此外，租金補貼政策推動至今，總核定約197.3萬件，其中約有2.5萬件尚未返還溢領款，僅占整體核定案件比例1.3%。

國土署指出，溢領原因，主要以申請人資格及租屋情況異動為最大宗，包括取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡、家庭成員持有自有住宅等因素。

內政部國土管理署提醒民眾，補貼查核機制有串接戶政、地政及財稅等系統，如申請資格或租屋情況有所改變，請主動通知所在縣市及檢附相關文件，以降低溢領及補繳風險，影響自身權益。如民眾需要協議分期或延長返還期限，可循協議機制，以分期付款方式繳還。

內政部國土管理署最後表示，民眾申請租金補貼時，申請書已提醒申請人應切結知悉租金補貼作業規定，且具備隨時查核機制。凡是發現申請人資格有異，會陸續依規定通知並依法追回溢領款項。同時再次提醒民眾，領取租金補貼期間如有資格異動情形，應主動通報，以避免日後產生溢領及補繳負擔。另政府也會強化勾稽查核機制、跨部會資料比對及運用大數據分析等措施，持續精進租金補貼審查作業。

