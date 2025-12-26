收到別恐慌！北捷市府站13時無差別攻擊演練 細胞簡訊發送內容、範圍曝

記者陳思妤／台北報導

北市府26日下午1時將在市府站舉行高強度演練（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站一帶發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷，因應跨年晚會等大型活動，北市府今（26）日下午1時將在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練，也確定將針對市府捷運站半徑0.5公里的範圍發送細胞簡訊。

台北市政府今天下午1時辦理捷運危安事件實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送。發送範圍為，市府捷運站半徑0.5公里，北市府提醒，民眾如果收到CBS細胞簡訊時無需驚慌。

經中央核定，細胞簡訊內容為，「[演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999」。英文則是，「[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999」。

本次演練流程為，13:00-13:10為北捷簡報說明，13:10-13:40視察演練包括歹徒於捷運月台層丟擲汽油彈之應變處置、歹徒無差別攻擊之應變處置、大量傷病患之應變處置，最後13:40-13:50為台北市長蔣萬安講評。

