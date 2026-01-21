收到別慌！北車明日無差別攻擊危安演練 細胞簡訊發送範圍曝光

北市府明日下午將在北車進行「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。（本刊資料照）

去年底北車及中山捷運站商圈發生隨機砍人案，為確保北車面對突發危安事件的緊急應變能力，並讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明（22日）下午將在北車特定區進行「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，屆時將發送細胞簡訊，範圍為台北車站半徑1公里，民眾若有收到無須驚慌。

北市府預告，明日下午2～3點將與交通部共同模擬無差別攻擊應變演練，透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

廣告 廣告

演練期間將同步發送「災防告警細胞廣播訊息」（CBS），發送範圍預計為台北車站周邊半徑1公里內，內容為「[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999。」（[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999.）

北市府表示，明日演練和先前捷運市政府站的實兵演練一樣，會藉由細胞簡訊發送避難疏散告警訊息，以讓民眾熟悉同時達到重大災害事件發生時的即時避難宣導效果。提醒明日下午行經北車的旅客，務必提早安排行程或預留時間，以免受到演練管制影響。

更多鏡週刊報導

病倒躺床「遭分居尪掀棉被硬上」 人妻崩潰：用手進行愛情動作片行為

陳培瑜：黃國昌實際帶走機密資料1分15秒 其中42秒躲過監視器足以翻拍

雷虎科技再發重訊！痛斥「Cheap刻意一錯再錯」損公司股價名譽 提告求償1億