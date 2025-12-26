收到別驚慌！台北13:00「高強度演練」發細胞簡訊 模擬反制無差別攻擊



通緝犯張文涉嫌在北捷台北車站、中山站商圈以及誠品南西站無差別攻擊，造成4死11人受傷。因歲末相關跨年大型活動多、人潮湧現，台北市今（26）日13:00至13:50在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域，進行高強度危安演練。屆時將發送細胞簡訊，請市民收到勿驚慌。

這場高強度的危安演練，地點從捷運市府站B1大廳層→市府轉運站購票櫃台前→市府站2號出口外側人行道；演練項目，包含第一階段的模擬歹徒在北捷市府站人潮聚集危安攻擊，現場對於丟擲汽油彈、無差別攻擊、大量傷病患的應變處理。第二階段演練是歹徒在台北車站四鐵共構車站隨機攻擊以及旅客疏散應變等。第三階段演練重點放在農曆連假前的雙北生活圈，演練歹徒跨縣市在雙北進行無差別攻擊，以及防範。

市長蔣萬安請消防局將細胞簡訊發送的作業，納入1226高強度實體演練進行測試。台北市警察局指出，有關細胞服務廣播，初擬訊息內容「台北市政府之災防告警測試，模擬疏散避難，重大災害事件警報，請勿驚慌，無需採取行動」、「捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導迅速離開現場，並前往安全區域」。若導致人員傷亡，細胞簡訊會有隨機襲擊、持槍槍擊、狹持人質、重大縱火、丟擲施放爆裂彈、煙霧彈等字眼。

