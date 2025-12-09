收到工會陳情了！韓國瑜：會全力捍衛國會助理權益

國民黨日前提案修法「助理費除罪化」，有國會助理自發性發起連署希望撤案，引發討論。立法院長韓國瑜今天（9日）表示，已收到國會助理工會提出的相關陳情，他會全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，並提醒每個黨團，任何修法都不該侵害國會助理的工作權益。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。助理工會還發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

韓國瑜表示，稍早收到立法院國會助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了、也充分理解。

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

韓國瑜指出，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。身為立法院長，他始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

國民黨團提案修法「助理費除罪化」經內部討論後決議先暫緩處理。（資料照／中天新聞）

韓國瑜也感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

