「收到海馬士目指信息」 共軍秀火箭砲部隊演習畫面

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，並陸續公布多部演習相關影片，其中出現共軍遠箱火部隊模擬打擊國軍「海馬士」火箭的片段。

海馬士多管火箭系統是美國1990年代末期為取代履帶型Ｍ270多管火箭系統所研製，可採空中機動運輸，提高部署機動性與存活率。系統掛載1個彈箱，可攜帶6枚火箭彈或1枚戰術飛彈，最遠射程分別為70公里與300公里以上，具精準導引打擊功能，其中火箭彈造成的集中彈幕，形成鋼鐵雨般強大威懾力。

《央視軍事》微博今天晚間上傳「正義使命-2025」期間，共軍東部戰區陸軍多個集團軍遠箱火打擊分隊，進行連續模擬打擊畫面，當中共軍官兵喊出「報告指揮員，收到海馬斯目指信息」，指揮官下達「一炮、三炮注意！接受目標信息，立即射擊」指令的片段，《央視軍事》微博貼文並寫道，東部戰區組織「正義使命-2025」演習，東部戰區陸軍多個集團軍的遠箱火打擊分隊接收打擊指令後，多個發射單元發起連續模擬打擊。

另外，共軍《中國軍號》微博今天晚間上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，當中出現共軍殲-20、殲-16、殲-10戰機俯瞰台灣，與中央山脈同框的畫面，甚至還出現共軍無人機拍攝台北101的畫面。

