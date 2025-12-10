收到直接尖叫、FENDI愛犬吊飾萌到犯規！五款造型風格全不同，可愛到讓人想全包

（圖／品牌提供）

今年的交換禮物還在苦惱「到底送什麼才不會踩雷？」那FENDI已經悄悄把答案端上來了：一系列萌度爆表、精品質感滿分的愛犬吊飾，可愛到讓人尖叫、時髦到讓包包瞬間升級，完全是今年冬天最會送、最想被收到的精品小物！

（圖／品牌提供）





精品吊飾界爆紅新寵、FENDI 愛犬家族全員到齊！

這次 FENDI 把 SilviaVenturini Fendi 的愛犬 ITO 化身一整個「狗狗宇宙」，每一款都像小型藝術品～

（圖／品牌提供）





Itina穿著FF Jacquard加粉色裙擺，溫柔又時髦。Gina配上絲巾＋迷你墨鏡，根本走在街頭就要被拍的時髦 IT Dog。Lola用粉色Shearling加上高馬尾，甜美度飆滿分。

（圖／品牌提供）





Igloo戴著黑色小帽與面紗，氣場神秘優雅，超有冬季節慶感。Penny用蓬鬆粉帽＋黑色毛料撞色，把冬天的輕快俏皮詮釋得剛剛好。

（圖／品牌提供）

每一隻都有性格、有造型、有故事，完全符合今年精品吊飾「要可愛、要獨特、要拍照有梗」的爆紅三大公式。

FENDI吊飾是送禮首選？變成最受歡迎的送禮 KING/QUEEN

今年冬天，若要送禮送到心坎裡，那就選 FENDI 愛犬吊飾。可愛、時髦、體面、零失誤，而且可放包包、鑰匙、AirPods、行李箱，人人都用得到。

（圖／品牌提供）





加上精品質感滿分，材質細緻、做工精巧，體積迷你卻細節爆棚。拍照超加分，掛上包包，時髦度直接往上跳兩階，社群曬包必備。重點是還超有心，每隻愛犬都有個性，挑選起來像在選擇命定守護小夥伴。

（圖／品牌提供）





FENDI 愛犬吊飾不只是精品配件，而是一份溫暖心意。無論是交換禮物、年終感謝，或想偷偷送給自己，這系列都是最不容錯過的精品小物清單。

