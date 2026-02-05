收到簡訊勿慌！北捷「三重國小、大橋頭站」下午模擬危安演練 發細胞訊息告警

2月5日中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。 圖：取自臉書「台北捷運 Metro Taipei」

[Newtalk新聞] 收到簡訊勿驚慌！台北市政府預告，今(5)日下午1時30分至2時30分許，北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」將進行危安攻擊模擬演練，站內及周邊民眾將收到「災防告警細胞廣播訊息」，提醒民眾保持冷靜並配合工作人員疏散引導。

去年12月19日發生隨機攻擊事件後，台北市與新北市政府為加強應對突發危安事件的緊急應變能力，將於今日下午1時30分許，在北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行第三階段危安模擬演練。

廣告 廣告

本次演練情境設定以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」，檢測各單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。演習期間也將針對中和新蘆線三重國小站、大橋頭站周邊及站內候車民眾手機發送模擬「災防告警細胞廣播訊息(CBS)」，提醒民眾保持冷靜，切勿驚慌。此外，演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，也提醒旅客配合工作人員引導。

台北市政府強調，唯有透過高強度且趨向真實的演練，方能優化捷運車站聯防機制，確保災害發生時將傷害降至最低，守護旅客的生命安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新莊宏匯義式餐廳「食物中毒」疑沙門氏菌感染 衛生局派員稽查

同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童離奇身亡