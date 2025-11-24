收到補助卻偷餵廚餘！豬農被查封3筆地 急繳79萬換解封

嘉義縣新港鄉一間養豬場因拒返還補助款，土地一度被查封。(執行署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣新港鄉一間養豬場110年領有嘉義縣政府核發養豬場轉用飼料補助款79萬3918元，卻被查獲仍用廚餘飼養豬，飼主不甩縣府返還補助款要求，卻提起行政訴訟，經法院判決飼主林女需繳還補助，並送強制執行，得知3筆土地被執行署嘉義分署查封後，林女火速繳清所有補助款，換土地解封。

嘉義分署表示，農業部的前身，行政院農業委員會當年為因應國際非洲豬瘟疫情，為阻絕非洲豬瘟藉廚餘或其他廢棄物傳播的風險，訂立「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」，推動養豬場轉用飼料，補貼農民轉用飼料成本差額相關措施。

林女在新港鄉經營養豬場，畜牧場申請登記飼養種豬及肉豬636頭，110年度領有嘉義縣政府「取得廚餘等廢棄物再利用檢核養豬場使用飼料補助計畫」轉型補助款79萬餘元，嘉縣環保局111年1月21日稽查卻發現，林女畜牧場仍使用廚餘飼養豬隻，已違反「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」第10點規定。

縣府獲悉，要求林女繳還補助款，但林女卻提起行政訴訟，經高雄高等行政法院判決駁回，林女起訴確定後，移送強制執行，嘉義分署執行查封林女所有位於新港鄉的3筆土地，林女先向嘉義分署申請分期繳納，之後將所有補助款79萬餘元全數繳清，撤銷土地查封登記。

