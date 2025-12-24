收到警報別緊張！北市26日高強度實地演練 將納入細胞簡訊發送作業
臺北市長蔣萬安今天（24日）主持「臺北市政府維護公共安全督導會報」，針對近日發生於臺北市的無差別攻擊事件及即將到來的年底各項大型活動，他強調，市府已全面啟動應變機制，致力提升全市維安戒備，並加強民眾自我保護及應變能力，致力確保市民生命財產安全。
針對上週五臺北市發生的無差別攻擊事件對市民造成的衝擊與恐慌，蔣萬安表示，市府在第一時間即刻成立專案小組，研議相關因應作為。為確保市民安全，已即刻要求警察局及各單位加強全市維安戒備及巡檢機制，提高捷運站、商圈熱點等人潮密集處，以及各類大型活動的見警率，以降低可能產生的後續模仿效應。
同時，為避免不實訊息擴散，市長要求各單位及時主動澄清，並對外清楚說明採行的安全作為。並指示相關局處應建立重大維安事件訊息發布的SOP，對於恐嚇、散布不實訊息導致恐慌者，將「速查、速辦，絕不寬貸」。
因應年底聖誕活動、跨年晚會、元旦升旗、路跑乃至年貨大街等一連串大型活動，蔣萬安指示各機關務必落實活動前各項整備作業。他要求全面重新檢視及盤點人力配置、場地動線規劃、警戒維安與通報聯繫機制，並持續強化緊急應變處理作為，確保突發事件發生時能及時啟動通報及處置。
蔣萬安再次強調，除了捷運公司針對沿線及各站點的維安外，所有市民服務場館、校園、區公所、體育藝文場館、公有停車場、捷運商場、市場等各級機關主管，務必於年底前完成各項監視器與安全設施的全面清查，包括灑水系統、逃生指示、廣播設備等。同時，須規劃進行一次引導疏散模擬演練，確保場館管理人員熟悉疏散作業流程。
針對大型活動可能引發的人群踩踏風險，蔣萬安指要求各單位做好踩踏風險評估、制定分區疏散方案、進行現場廣播與資訊揭露的沙盤推演。活動前需強化現場動線與出口指示，並納入科技輔導監測，以降低突發狀況發生時的混亂及傷亡風險，尤其針對演唱會、跨年晚會等高風險場域。
蔣萬安表示，此次事件凸顯提升市民自我保護與應變意識的重要性。他已請警察局、消防局、衛生局、教育局等單位研擬無差別攻擊事件的「全民應變指引」，並持續加強民眾公共安全教育與宣導，讓市民在突發事件發生時，能具備基本的風險辨識、自我保護及應變能力。他提到，捷運公司已在重要場域張貼「逃、躲、報」（Run, Hide, Tell）的緊急應變指南。蔣萬安也指示，捷運公司、消防局及警察局應研擬統一的宣導內容，透過捷運系統、民政系統及各級學校等多元管道，確保宣導內容淺顯易懂、清楚，且全國一致。
關於細胞簡訊發送機制，蔣萬安表示，消防局已將災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書函送國家災害防救科技中心，將持續追蹤進度。他並要求消防局將細胞簡訊發送作業納入12月26日的實地演練進行測試，以檢視實際發送成效及民眾接收情形，作為後續精進調整的參考。為避免造成民眾恐慌，訊息內容務必清楚標示為「測試訊息」，並加註相關說明。
針對跨年晚會等大型活動的施工安全，蔣萬安特別指示勞動局與觀傳局，務必緊盯從昨天開始的各項施作工程。他要求不只是勞動檢查，事前相關勞安宣導及每個環節的安全都需確保，務必避免去年發生的憾事。勞動局已就此案於12月2日召開會前會議，並進行勞檢。施工方將減少高空作業機會，盡可能在地面完成後再抬升。若仍需高空作業，勞工必須繫雙繩，並有四名員工在地面提醒，將開口墜落風險降至最低。由於此案將進行夜間施工，勞檢人員將每日分早、晚、夜間三班進行勞檢，力求達到「零事故」目標。
最後，蔣萬安提及1219事件中余家昶先生的英勇事蹟，並對其母親在受訪時展現的胸襟與善良表達感動。他強調，余家昶先生挺身救人的行為應永遠被記住。同時，市長轉述家屬希望低調處理的心願，懇請社會大眾尊重家屬隱私，不希望媒體新聞報導有過度曝光，也特別籲請媒體朋友在1月3日的告別式上，不要拍攝家屬畫面，給予家屬一個寧靜哀悼的空間。他表示，市府完全理解家屬保護家人的心，期盼社會各界給予尊重。
