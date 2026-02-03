收到超心動！11款輕奢情人節飾品推薦：2~6千內買到高質感、荷包也不心疼

（圖／品牌提供）

西洋情人節將近，空氣中瀰漫著粉紅泡泡，禮物當然也要搶先準備好。比起花會凋謝、巧克力會被吃光，一件能天天戴在身上的輕奢珠寶，才是最聰明又不失浪漫的選擇。今年，就讓這些設計精緻、價格親切又充滿愛意的小心機，成為你表白或悅己的最佳藉口。

輕奢情人節飾品：SWAROVSKI

情人節氣氛製造機—SWAROVSKI，由全球品牌代言人Ariana Grande 傾情演繹，整個系列散發一種「把愛戴在身上也很時髦」的態度。

（圖／品牌提供）





全新情人節系列，為這一摯愛季節注入高級時尚設計巧思，心形、愛心鎖與愛心之箭化身為閃耀設計，既適合送給重要的人，也很適合當作犒賞自己的甜蜜小禮物。

Idyllia 水滴形耳環／4,200元，Idyllia 鏈墜／5,800元，Idyllia 手鏈／5,800元，Idyllia 圖形戒指／5,300元（圖／品牌提供）





輕奢情人節飾品：Pandora

Pandora以「Unlock Love」為靈感，將這份古老的信物化作現代設計。以心形鑰匙、可鐫刻元素與細膩金屬線條，描繪愛在日常中慢慢靠近、確認與承諾的過程。

（圖／品牌提供）





心形鑰匙象徵開啟心扉的默契，以 925 銀細膩打造，中央鑲嵌紅色寶石，像是情感深處最真誠的一道光。環繞的鋯石宛如溫柔守護，讓整體既細膩又耐看。這份語彙也延伸到耳環、手鏈與戒指之中：耳畔的紅色光點低調卻存在感十足；腕間三道光芒交織的心形線條，象徵相遇、靠近與承諾，將愛的節奏輕輕扣在日常裡。

心之鎖鑰項鏈／3,480元、鮮明之心耳環／2,680元、三角心形手鏈／5,580元、偏愛之心鑲邊戒指／3,680元（圖／品牌提供）





輕奢情人節飾品：APM MONACO

偏好視覺存在感更高、卻依然好搭的款式，那 APM MONACO Hiver 系列會讓你一眼心動。

（圖／品牌提供）





經典心形在全鑲鑽設計下閃耀登場，將「愛的象徵」直接升級為造型亮點。從耳環、項鍊到戒指與手鐲，系列完整又有層次，既能單戴，也適合疊搭。除了經典銀色，紅色鋯石款更為整體注入情人節專屬的熱度，滿足喜歡在細節中展現個性的時尚愛好者。

愛心可調節項鍊／4,000元，愛心耳環／3,000元，紫紅色愛心耳釘／2,800元（圖／品牌提供）





