收到這封Email快刪 他錢差點飛了：詐騙真的很恐怖

詐騙集團行騙手法多樣，讓人防不勝防，有民眾近日收到一封電子郵件，寄件人顯示為「中國信託銀行」，內容指偵測到用戶異常交易，有一筆刷卡金額9830元，若沒有此消費請立即取消，下方還有個「取消交易」的按鍵。原PO看信件覺得詭異，上網查詢才發現是詐騙，驚呼「真的很恐怖，差點就按下去了。」

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」貼出手機截圖畫面，他收到一封看似中國信託銀行發出的信件，指偵測到異常交易，有一筆刷卡金額9830元的消費，「若您不認識此交易，請立即取消」，底下還有個紅色的「取消交易」按鈕。

廣告 廣告

原PO發文驚呼，「現在詐騙真的很恐怖，好險我有先去Google查，不然那個取消交易我就點下去了。」

貼文曝光引發討論，許多網友都表示有收到類似的信件，「是詐騙沒錯，我也有收到」、「這個好可怕，連取消交易都不能亂按」。

也有網友提醒，收到異常通知最好先在網銀App查詢，任何信件、簡訊附的網址都不要亂點，「我都會去看額度有沒有被預扣，沒有預扣到基本上都是詐騙」、「可以綁銀行的官方App或LINE，其他地方跳出的銀行消費通知都先歸類疑似詐騙。」

金管會指出，銀行不會以電話、LINE、簡訊、公文信函等方式，與民眾聯繫處理銀行帳戶問題，更無權管制或凍結民眾帳戶，也不會以任何理由要求民眾繳交保證金、安全金、稅款或擔保款項等，有疑問可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

更多中時新聞網報導

八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭

安心亞不慎肘擊翁倩玉 見鼻血嚇哭

龍蝦爪畸形父 喜迎健康女