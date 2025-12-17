收到高虹安復職申請！內政部辦理進度曝光 「停職薪水怎麼算」劉世芳全說了

停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領國會助理費案，台北高等法院16日二審逆轉，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決。有關高虹安復職市長一事，內政部長劉世芳今（17）日上午說明，已在昨日下班左右收到新竹市政府函文，公文正在簽辦當中。

高虹安被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得11萬6514元，台北地方法院去年7月26日一審依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，重判7年4月徒刑，褫奪公權4年。內政部當天下午1時發出新聞稿表示，依《地方制度法》停止高虹安市長職務，並由副市長邱臣遠代理。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審出現大逆轉，將依法完成復職程序，回到市長工作崗位。（資料照，方詠騰攝）

高虹安及檢方提起上訴後，台灣高等法院昨日宣判二審，依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。內政部上午11時許發布新聞稿說明，高虹安因涉違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院今日撤銷台北地方法院一審有罪判決改判無罪，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

劉世芳今日上午立法院內政委員會備質詢，會前受到媒體堵訪時表示，昨日下班左右接到新竹市政府來函，請求讓高虹安恢復市長職務，依據《地方制度法》78條，「我們現在這個公文正在簽辦當中」。媒體追問，簽辦時程需要多久？劉世芳回應，若完備其他簽辦程序，會相當快，但她本人還沒看到公文。

至於部分人士關切高虹安被停職1年5個月的薪水是否將補發？劉世芳則說，「我們復職以後就照常啦，就會給啦，這沒什麼，反正就是程序上是怎麼走，就是怎麼走啊，不會有人任何其他的」。​

