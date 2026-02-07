收到一封Email照做 帳戶錢全沒了 警揭最新詐騙

詐騙案件頻傳，收到任何電子郵件都要小心，有民眾分享慘痛經歷，某天收到一封電子郵件，通知他要繳清1萬6682元款項，逾期未繳會有法律責任；後來又出現一名自稱是金管會的人員，稱他個資被外洩，民眾配合交出提款卡及密碼，結果帳戶10萬元被盜領一空。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起詐騙案例，受害者自述日前收到一封電子郵件，稱有一筆「購物訂單待確認」，他擔心是網購下錯單，立刻打開信件查看，並按照指示聯絡客服。

客服表示他有一個包裹需要簽收並支付1萬6682元，逾期未確認就算棄單，賣家將請求賠償，後續可能承擔法律責任。受害者反映訂單搞錯，隨後客服改口說是個資外洩，並提供一個連結，要他盡快與對方聯繫。

後來出現一名自稱是金管會人員的林小姐，來電與他確認身分後，語氣嚴肅警告事情很嚴重，若不配合帳戶會被凍結，還可能被提告詐欺。由於對方能說出他的資料，受害人不疑有他，依指示將提款卡及密碼寄出，直到後續聯絡不上對方，且帳戶將近10萬元被提領一空，才驚覺受騙。

對此，警方提醒民眾，收到電子郵件，務必確認內容真假及寄件者資訊；收到可疑郵件先不要理會，並向165或相關單位查證；此外政府不可能與網購平台合作，協助轉接一定是詐騙。

