收到「小橘書」了嗎？借鏡國際印1100萬份普發全國

台北市 / 綜合報導

被暱稱為「小橘書」的全民國防手冊，預計明年1/5前，會普發到全國各家戶，國安會副祕書長林飛帆，今天也到台北市士林區訪視發送情形，和長輩一起翻手冊、畫重點。林飛帆提到各國經驗，像是瑞典的手冊，和台灣一樣，都有提醒國民，一旦遇到軍事侵略威脅「不投降」的立場，也象徵台灣人民，有非常強的自我保護決心，不過國民黨前發言人李明璇批評，不投降不是負責任政府該做的，保護人民才是，林飛帆則回應不知道她在暗示什麼。

國安會副祕書長林飛帆VS.民眾說：「這裡有那個物資準備啦。」翻開「小橘書」仔細看，國安會副祕書長林飛帆親自幫鄉親畫重點。國安會副祕書長林飛帆VS.民眾說：「平時如果有假牙拐杖眼鏡，要多準備一份。」一戶戶拜訪，和內政部政務次長馬士元了解長輩收到的狀況，實際來到台北市士林區，這本台灣全民安全指引已經陸續送達民眾信箱，只不過國民黨前發言人李明璇批評，最好笑的在第19頁宣布投降都是假訊息。

國民黨前發言人李明璇說：「兩軍交戰有勝有負，難道戰敗了我們還要站在敵人面前說，沒有，我不是喔，不是舉白旗就代表投降喔，不投降從來就不是一個負責任的政府該做的。」

國安會副祕書長林飛帆說：「我不知道她在影射或暗示什麼樣的想法，瑞典從1943年開始，他的每一版手冊的概念就是，瑞典不會投降。」翻開台灣小橘書第19頁，明確傳達當國家受到軍事侵略，「不投降」立場的這一點也和瑞典手冊相同。

各國手冊比一比，瑞典封面是鮮豔黃色，名叫「因應危機或戰爭發生」，因應風險除了天災還有傳統軍事衝突，甚至是遭遇大規模毀滅武器像是核彈攻擊，還納入了俄羅斯與中國慣用的混合戰，法國政府發的粉藍色生存手冊，則名為「人人有責」，涵蓋遭遇核攻擊、侵略、恐攻、天災時，給民眾的指引，芬蘭的民防手冊名稱就是「72小時」，明確教學維持3天生存的必需品，同樣都有紙本發放加上網路下載功能。

國安會副祕書長林飛帆說：「象徵著台灣人民有非常強的，自我保護的決心，許多友盟國家其實紛紛的，都對台灣這個全民安全指引表達支持，AIT也在給他們在台灣的居民緊急應變網站，放入我們手冊英文版的連結。」

「當危機來臨時」怎麼辦？跟上國際腳步，這小小一本國防手冊教你如何有備無患。

