收到「這款帳單」別繳！他一點連結６萬８就飛了，３大秘笈教你識破詐騙

近年來詐騙集團手法日益精進，從假冒政府機關到偽造各類繳費通知，已成為民眾生活中的重大威脅。其中，偽造台電電費催繳通知的詐騙案件頻傳，不僅利用高度仿真的釣魚網站騙取個人資料，更透過要求輸入信用卡資訊與動態驗證碼的方式，成功盜刷受害者大筆金額。面對這波詐騙攻勢，台電特別公布防詐３大秘笈，提醒民眾電費簡訊絕不提供任何連結，呼籲大家務必提高警覺。

電費假簡訊盜刷６萬８

內政部警政署「165打詐儀錶板」公布一起案例，新北市一名民眾先前接獲聲稱「電費未繳」的簡訊，訊息中夾帶一個惡意網址「https://twoanbbs.sbs」，他當下沒想太多，直接點擊連結，網站便要求他填寫住家地址等基本資料，隨後透過內建連結導向偽造的付款介面。



受害者在毫無戒心的情況下，完整輸入信用卡相關資訊。不久後，受害者收到銀行交易通知簡訊，驚覺信用卡已被盜刷2607.81英鎊，折合新台幣約68,314元的海外交易。雖然立即聯繫銀行處理，但被告知款項恐難以追回，最終只能前往派出所報案求助。

高雄夫妻財損逾４萬元

另一起發生在高雄的案例更顯示詐騙手法的精密程度，一對夫妻收到看似台電官方發送的催繳簡訊，內容明確表示「貴戶本期電費已逾期，請於5/13前處理繳費」，並附上高度仿真的連結。由於該夫妻平時習慣透過手機進行線上繳費，加上時間接近繳款期限，因此未起疑心便點擊進入。



假網站的設計與操作流程幾乎與官方網頁一致，甚至要求填寫住址等詳細資料，讓受害者更加確信其真實性。在信用卡付款階段，民眾依指示輸入卡號後，銀行系統確實發送一組簡訊認證碼到手機。受害夫婦認為輸入OTP驗證碼能保障交易安全，便毫不猶豫地完成驗證程序。然而，正是這關鍵步驟讓詐騙集團成功取得信用卡授權，隨即盜刷42,396元。

台電公布防詐３大秘笈

面對詐騙集團不斷翻新的手法，台電公布３大防詐秘笈，協助民眾識別真偽。首先，台電強調官方電費提醒簡訊絕對不會包含任何連結，正式簡訊僅透過111短碼平台發送，內容只提供電號與月份資訊，任何附帶網址的簡訊都是詐騙。其次，民眾若收到釣魚郵件，可透過「遮電號、無地址、附壓縮檔」３大特徵進行判斷，一旦發現應立即刪除。最後，如果接獲催繳電話，只要聽到「身分證核對、轉接警察或提供匯款帳號」等關鍵詞彙，即可確定為詐騙電話。



台電提醒，民眾如需查詢電費繳款狀況，可至台電官網透過「用戶服務＞網路櫃檯＞電子帳單服務＞簡易帳單查詢」功能，以電費帳單上的電號進行查詢，無須登入帳號，或使用台灣電力APP確認繳費記錄。若接獲任何可疑簡訊、郵件或電話，應立即撥打台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線查證，避免成為詐騙受害者。

▲面對陌生連結要謹慎，以免被騙錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

台電

網址：https://www.taipower.com.tw/2289/2323/2333/62096/normalPost

165打詐儀錶板

https://165dashboard.tw/key-word-search

