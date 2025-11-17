收到「違停900元」郵件差點被詐騙！游淑慧還原過程：想到我沒有車
記者陳思妤／台北報導
詐騙事件層出不窮，連國民黨台北市議員游淑慧都差點被騙900元。她今（17）日直呼，收到說她有車輛違規沒有繳，差點就要登入繳納，「後來我想到我名下沒有車」，如果自己現在名下有車子，一定一秒鐘就繳掉了。她也提醒3個查證方法，大家收到網址可以進行確認。
游淑慧受訪時還原，昨天下午突然收到一封署名交通部監理服務網的案件通知Email，說名下有車輛違規罰單沒繳，要她上網確認，郵件寫得以假亂真，引用條例、案件編號、網址都有，點進去也是過去常用的監理服務網，「差點一秒鐘就要登入去繳納，後來我想到我名下沒有車」。
游淑慧指出，她反覆確認後發現，網址不是政府網站的.gov.tw，她覺得很可怕，自己當過十幾年公務員都差點被騙，可見Email形式非常逼真。她嘆，現在已經從老年人詐騙變成對上班族、習慣網路繳費的人詐騙，而且違停這種事大家多少都會遇到被告發，會習慣就登入個資跟信用卡資料，而且只有900塊，金額低，大家會戒心放低，「很容易上當，連我差點一秒鐘被騙！」
發現詐騙網站後，游淑慧到數發部網站通報，但她說，這麼容易的網站，到現在還在查核中，是不是政府在打詐沒有24小時的人力處理民眾回饋的訊息，且數發部網站做得很像詐騙，資訊太簡單，並沒有官方介紹。她直言，如果政府沒有舉全國之力去打詐，詐騙集團會如雨後春筍，不斷有新的花樣。
游淑慧表示，如果自己現在名下有車子，一定一秒鐘就繳掉了。她提醒，現在上班族習慣用網路繳費，但除了確認網址以外，第二個是，詐騙網站很陽春，其他功能都不能點，只有登入個資的地方可以，所以大家如果登入網站，可以點一下其他功能確認。
第三個查證方法，游淑慧指出，自己有去Google搜尋真正官網，比對細微差異，但有時候很以假亂真，不過真正的官網有提醒，「交通罰款不會用電子郵件通知」，當她看到這行字，就非常確認收到詐騙郵件。
