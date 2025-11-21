收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖

生活中心／朱祖儀報導

現在詐騙訊息越來越多。（示意圖／資料照）

詐騙集團手法層出不窮，一不小心就可能掉進陷阱。一名網友透露，自己近來收到疑似銀行傳來「偵測到異常交易通知」的電子郵件，不過上網一搜發現是詐騙，所以沒有照著操作，但驚喊詐騙太可怕，差點就按下去了。文章曝光後，不少人表示自己也曾收過類似郵件。

原PO在臉書「爆廢公社」分享數張照片，看到主旨寫著「偵測到異常交易通知」，寄件人則自稱「中國信託銀行」，下方還有交易資訊，共刷了9830元，還附有交易編號，文末則寫「如果您不認識此交易，請立即取消」，下方就是紅色的「取消交易」按鍵。

原PO驚呼，「現在詐騙真的很恐怖！」所幸他收到信件後，馬上到網路上搜尋，發現是詐騙信件，「不然那個取消交易我就點下去了。」

原PO收到假銀行的詐騙郵件。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛表示，「詐騙沒錯，我也有收到」、「這個我有收到，覺得是詐騙，去比對官方郵件，呵呵直接刪掉」、「這個好可怕，連取消交易都不能亂按」、「這個我有收到，我又沒有中信卡。」

也有人分享避免遭騙的方法，「中國信託帳戶可以設定LINE通知，每一筆交易都有官方通知，有沒有一目了然」、「你要點那個 『寄給我』看對方信箱網域」、「反正只要點連結網址的一律不碰就對了，除非這個認證信是前一秒自己送的」、「我都會去看額度有沒有被預扣，沒有預扣到基本上都是詐騙。」

中國信託銀行也曾發布聲明，指出近來有不肖人士冒充銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限。中信澄清，不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資，請勿點擊或輸入任何資料，若收到訊息通知要求聯繫或提供個資，也務必小心求證。

