收到Apple訂購通知？假蘋果信件釣魚曝光 20歲女大生聰明閃詐騙

假冒蘋果公司寄送的釣魚信件再添一起！屏科大一名20歲鄭姓女大生收到「手機訂購紀錄」通知，並被要求加入LINE客服群組。她察覺有異，立即前往派出所求證，所幸成功避開詐騙陷阱。

鄭姓女大生表示，自己並未購買手機，卻收到一封自稱Apple寄出的電子郵件，內容附上連結，要求她加入客服群組以辦理後續事宜。她懷疑遭遇詐騙，立刻向警方求助。員警檢視後確認，拆穿這是常見的釣魚手法，詐騙集團假冒知名品牌，透過假交易通知誘使民眾點擊連結或加入假客服群組，進而竊取個資或金錢。

警方指出，鄭女保持警覺、未依指示操作，並及時求助，才成功避開詐騙。警方也強調，若收到不明交易通知或要求加入LINE客服群組，務必先撥打110或165反詐騙專線，或直接到派出所查證。

