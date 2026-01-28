收受回扣公車私用涉貪 屏東枋寮前鄉長陳亞麟一審判8年

屏東枋寮前鄉長陳亞麟涉貪一審判8年。翻攝陳亞麟FB

曾是「全國最年輕鄉長」的屏東枋寮前鄉長陳亞麟，被查出任內涉入多起公共工程圍標收售廠商回扣及公車私用，遭起訴貪污，屏東地方法院今（28）日一審結，將陳亞麟重判有期徒刑8年，褫奪公權5年；另得易科罰金部分判處1年徒刑。同案被告、前任鄉長盧文信則因病逝世，法院裁定公訴不受理。

陳亞麟曾被視為政壇新秀，32歲時標榜清流參選成為當屆全國最年輕鄉長，但任內因涉貪遭羈押停職；2022年競選連任時，又因違紀參選遭民進黨開除黨籍，最後僅獲2004票慘敗。連任失利後他轉往民眾黨陣營，擔任柯文哲競選總統幕僚，為白營效力。

檢方起訴指出，現年40歲的陳亞麟於2018年當選後，利用職權主導鄉內公共工程發包，透過私人特助黃男及鄉調解委員會主席何男擔任「白手套」，勾結圍標業者洩漏標案資訊，確保特定廠商得標。廠商隨後依決標金額的4%至8%支付回扣，或以每件小額工程5000元至1萬元不等的代價行賄陳亞麟，累計犯罪所得超過150萬元。

除了工程弊案，陳亞麟更被查出公車私用，多次駕駛公務車前往高雄看診、購物及飲宴，事後還指示秘書與司機在派車單上虛報里程，藉此詐取油資與通行費。



