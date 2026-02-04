收受業者代步車、支應花費 基隆市前民政處長羈禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

基隆市政府前民政處長王榆森遭檢調查獲涉嫌收受業者所提供代步車輛、支應花費此等不法利益，其中疑涉對價不法，基隆地檢署檢察官偵訊後，認王榆森涉犯貪污治罪條例收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，基隆地院開庭審理後裁准。可抗告。

調查局台北市調查處日前接獲檢舉指出，王榆森擔任民政處長期間與一名張姓金主關係良好，基隆市政府雖有配置公務車，但從民國108年8月起至110年5月間，王榆森下班後私人行程，卻由張姓男子提供王榆森專用車輛，張姓男子兒子還擔任司機負責接送王榆森，懷疑其中有對價關係。

此外，王榆森卸任後，仍持續使用該輛由張姓金主提供的車輛，相關往來時間橫跨其在職與離職期間。辦案單位因此懷疑，張姓金主提供車輛與司機等資源，屬於不正利益，目的在於換取基隆市政府的相關工程或採購標案。

檢察官2日指揮台北市調處，搜索張姓父子及王榆森住處，並約談3人到案說明，經移送基隆地檢署複訊後，諭令張姓金主及其擔任司機的兒子分別以新台幣20萬、5萬元交保，至於王榆森則因涉最輕本刑5年以上的重罪，恐有勾串滅證之虞，檢方向基隆地方法院聲請羈押後，3日獲裁准。檢調將進一步釐清案情疑點。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

