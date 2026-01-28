收受統一教賄賂 南韓前第一夫人被判20個月徒刑

南韓法院今天(28日)以收受統一教賄賂罪名，判處前第一夫人金建希20個月有期徒刑；此案判決出爐之際，前總統尹錫悅因2024年底宣布短暫戒嚴令，即將面臨叛亂罪判決。

美聯社報導，此一結果出乎外界預料，在此前，檢方指控金建希涉及賄賂、操縱股價及違反政治獻金法，並對她求刑15年。

在今天的判決中，法院以證據不足為由，宣判金建希在操縱股價及違反政治獻金法這兩項指控上無罪。路透社報導，南韓檢方已經對這兩項無罪判決提出上訴。

金建希自去年8月起即遭羈押，當時首爾法院以有湮滅證據之虞為由，核發逮捕令。在金建希被逮捕前幾天，她曾就引發社會關切一事公開道歉，但仍暗示將否認相關指控，並形容自己只是「一個微不足道的人」。

在這項判決的3周前，尹錫悅因在企圖實施戒嚴未果後，涉嫌妨礙逮捕等多項指控被判罪成，面臨5年刑期；1名特別檢察官針對尹錫悅涉叛亂首謀罪名對他求處死刑，法院預計2月9日宣布判決。(編輯：宋皖媛)