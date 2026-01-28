收名牌包！南韓前第一夫人金建希涉收賄 一審遭判刑1年8個月

因涉統一教禮品往來等多項指控遭羈押起訴的南韓前第一夫人金建希，今天一審宣判，法院僅就三項指控的一項認定有罪，判處有期徒刑1年8月，並追繳1281萬5千韓元（約28萬台幣）。

南韓前第一夫人金建希。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，法院指出，金建希涉及特定犯罪加重處罰法中的斡旋收賄罪成立，但德意志汽車股價操縱案（違反資本市場法）以及民調資料不法收受案（違反政治資金法），均因證據不足，判決無罪。而檢方上月求刑總計15年有期徒刑、罰金20億韓元（約436萬台幣），與最後判決結果有明顯落差。

法院指出，金建希於2022年4月至7月間，與被稱為「建進法師」的全聖培共謀，收受統一教方面為教團相關請託所提供的高價奢侈品與金錢，構成犯罪。由於實體物品已無法沒收，依法改以追繳等值金額。

金建希被控於2010年10月至2012年12月期間，參與德意志汽車股價操縱，非法獲利約8億1千萬韓元（約176萬台幣），並於2021年4月至2022年3月間，與前總統尹錫悅共謀，從民調人士明泰均處收受58次民調資料，但上述指控均未獲法院採信。

