收回挺林岱樺的表態！卓冠廷道歉了：徐國勇第一時間就有指正

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

身兼民進黨發言人的正國會成員卓冠廷，日前透過臉書力挺同派系立委林岱樺，引起廣大網友反彈，傳出黨中央特別勸戒他，黨公職不該介入初選，也不得特定潛在人選造勢站台。對此，卓冠廷今（31）日發文道歉了。他承認自己有失中立、收回先前的表態，未來將不再幫初選任一候選人主持、站台。

正國會掌門人、外交部長林佳龍29日晚間率先發文挺林岱樺，隨後同派系立委王義川、卓冠廷接連發布相關文章，遭外界質疑派系介入初選。據《三立新聞網》報導，此舉也引起黨內各派系不滿，黨內高層勸告林佳龍，政務官不宜介入黨內初選，秘書長徐國勇也提醒卓冠廷，其民進黨發言人身份將誤導民眾認為是黨立場，要求卓週六造勢活動不得幫林岱樺站台。

卓冠廷稍早透過臉書表示，他身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷說，徐國勇秘書長第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態。」

卓冠廷強調，接下來在任民進黨發言人的一天，他不會對初選任一候選人表態、站台、主持，包含先前各派系朋友的邀約都會都比照推辭，卓冠廷也再次道歉，各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

