收回訊息時限改1小時？LINE急踩剎車：暫緩實施

LINE是台灣人最常使用的通訊軟體之一，不過傳訊時難免會打錯字、誤傳，這時候訊息回收功能就相當好用，但先前LINE官方宣布12月下旬時，將讓收回的時限從24小時改為1小時，引發使用者反彈。而24日時LINE卻發出公告，宣布暫緩該改動，收回訊息的時限一樣維持24小時。

LINE在10月時發布公告，宣布將在12月下旬時改動訊息回收時限，從24小時改為1小時。為何會做出該改動，LINE官方回應表示，此舉是基於持續觀察用戶收回訊息的使用情況與數據後所做的決定，目的是為了提供用戶最佳的服務體驗，並感謝用戶的理解與配合。同時指出，在日本與泰國地區的LINE用戶就已率先跟進實施這項縮時政策。

不過12月24日時，LINE官方突然發出新公告，表示原定的功能異動作業將暫緩實施，後續變更時間尚未確定，待評估完成後再另行公告。但具體是什麼原因急踩剎車，官方未有進一步解釋。

LINE宣布取消改動，收回訊息時限維持24小時。圖／翻攝自LINE官方網站

責任編輯／陳俊宇

