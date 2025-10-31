收回「支持林岱樺」表態 卓冠廷道歉：黨中央職務應保持中立

卓冠廷（左）表態支持林岱樺參選高雄市長惹議，今致歉。（翻攝自卓冠廷臉書、資料畫面）

民進黨多人有意角逐高雄市長，新北市議員兼任黨發言人卓冠廷日前表態支持涉貪遭起訴的立委林岱樺參選，引發爭議，對此，卓今（31日）於臉書發文表示第一時間即被秘書長徐國勇指正，他坦承身兼黨中央職務應保持中立，因此宣布收回先前表態並致歉，強調未來不再對任何初選候選人站台或主持。

目前綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺皆表態有意爭取高雄市長提名，正國會掌門人、外交部長林佳龍與卓冠廷等人29日公開表態，支持林岱樺投入市長選戰，然而，林岱樺先前因涉助理費案遭檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，發聲支持引發爭議。

對此，卓冠廷31日在臉書發文致歉，表示自己身兼市議員與黨發言人，卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，為此向外界誠懇致歉。

卓冠廷也指出，徐國勇已第一時間提醒他應保持中立，因此他決定撤回先前表態，並強調未來擔任黨發言人期間，將不會為任何初選候選人表態、發言、站台或主持，先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。