收太子集團捐款？ 邱議瑩秀證據駁：同名同姓

太子集團詐騙案引發關注，網友查詢太子集團公布的捐款名單，發現包括民進黨立委邱議瑩、吳思瑤等多位政治人物名字出現在名單上。 邱議瑩對於被指控收取太子集團捐款一事提出證據反駁，強調涉及捐款的林英傑與太子集團無關，僅是同名同姓的情況，並表示將對造謠者提起法律訴訟。

邱議瑩（圖／TVBS資料畫面）

吳思瑤立委也澄清自己與太子集團無任何關聯，並不認識涉及捐款的相關人士。 國民黨立委林思銘被指控在2015年至2018年間曾多次關說移民署，協助太子集團幹部入境台灣，對此林思銘駁斥這些指控，強調自己在那些年份並未擔任立法委員，無權利關說移民署，並考慮提告。

林思銘（圖／TVBS資料畫面）

網友整理並對比太子集團公布的捐款名單與政治獻金記錄，發現多個政治人物可能涉及接受捐款，但也指出可能存在同名同姓的情況，涉及的政治人物還包括民進黨立委林淑芬、前立委邱顯智以及衛福部次長林靜儀等。 國民黨立委吳宗憲在討論此事時表示，雖然無法確定每一筆捐款的來源，但對於一個經濟狀況不佳的人突然暴富，並成為富可敵國的政黨，感到非常奇怪。

