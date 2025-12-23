收容人意圖賄賂監所人員3000萬元兩度遭拒 新北檢起訴
台北看守所施姓收容人想外出探望雙親，在舍房內寫信「父母已準備3000萬現金酬謝」欲行賄監所人員尋求幫忙，但兩度遭監所人員拒絕，新北地檢署依貪污治罪條例起訴施姓收容人。
根據起訴書，施姓收容人在民國112年12月至114年5月因案被羈押於台北看守所，想外出探望雙親，在舍房內寫好「懇請書」，內容提及「我父母已準備好新台幣3000萬現金酬謝您和願協助我的長官」、「或您和長官每人酬謝600萬現金」，在今年1月28日透過舍房瞻視孔，請所內人員轉交給戒護科宋姓管理員。
宋姓管理員拿到「懇請書」後，立即前往施姓收容人舍房當面拒絕。施姓收容人仍不死心，隔幾天又寫了一封「報告書」，表示父母已準備好3000萬元要捐款給台北看守所，並趁輔導時間將書信交給宋姓管理員。管理員再度拒絕，並將施姓收容人書信交給政風室。
施姓收容人在偵訊中坦承有將書信交給宋姓管理員，但辯稱「沒說要付錢」、無行賄之意。經檢方查閱，施姓收容人在懇請書中自稱為台大化學系及企管碩士，依其學經歷顯然可知，說要將3000萬現金給監所人員就是對公務員行賄，因此不採信其說法，依貪污治罪條例起訴。
責任主編：于維寧
