收容人氣喘頻發 移民署積極安排治療並協助返國

越南籍受收容人黎黃堅氣喘疾病於收容期間曾五度發病，所方審慎應對，歷次皆立即送往博愛醫院急診室診治，十二日由移民署宜蘭收容所人員的陪同下，搭上前往胡志明市的班機安心返回母國。（移民署宜蘭收容所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

十二日下午，越南籍受收容人黎黃堅在移民署宜蘭收容所人員的陪同下，搭上前往胡志明市的班機，畫下其在臺灣的旅程句點。黎男罹患氣喘疾病，於所內曾五度發作，深受病症所擾，宜蘭所多次細心送醫治療。為確保黎男能夠安心無恙地返國，更積極聯繫駐台北越南經濟文化辦事處，希冀加速辦理黎男的旅行文件。最終，在宜蘭所多方奔走下，黎男順利穩定病症，安心返回母國。

黎男於一一三年以移工身分入境臺灣，成為失聯移工後，在去年十二月遭警方查獲，經新北市專勤隊解送至宜蘭所收容，黎男之氣喘疾病於收容期間曾五度發病，所方審慎應對，歷次皆立即送往博愛醫院急診室診治，進行各項檢查（X光、抽血檢查等）及協助服藥。宜蘭所除持續觀察黎男病症，亦特別派員安撫其情緒；惟黎男於失聯期間遺失護照，經宜蘭所主動聯絡越南辦事處，第一時間協助趕辦其旅行文件，讓他能以最快的速度，乘上返國的班機，與家人團聚。

登機門前，宜蘭所人員最後一次叮囑黎男要好好照顧身體，黎男則感激地說道：謝謝移民署一直以來對我的照料，我會好好注意身體健康，也會記得在臺灣感受到的溫暖。即使國籍與身分不同，最誠摯的關心也能打破藩籬，溫暖人心。