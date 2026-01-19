收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人

國際中心／曾詠晞報導



在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。





收容所小狗「一眼定終身」融化67萬人！網看哭：牠找到了全世界

PO主配文表示，這天是小狗第一次從收容所回到牠未來的家中。（圖／翻攝Youtube頻道《 Woof World》）





在這段溫馨影片中，只見剛脫離收容所的小狗，乖巧地依偎在新主人懷中。牠輕輕地仰著頭，棕色的眼眸澄澈且專一，一瞬不瞬地凝視著抱著牠的主人，眼神中充滿了純真與信任。畫面雖然靜默無聲，卻充滿了無盡的情感，讓網友透過螢幕也能感受到牠深沉的愛與剛獲得的安心。

廣告 廣告

收容所小狗「一眼定終身」融化67萬人！網看哭：牠找到了全世界

棕毛小狗的眼神融化無數網友，留言區更是充滿溫馨的言論。（圖／翻攝Youtube頻道《 Woof World》）

這短短幾秒的感動畫面，讓影片上線後迅速引爆共鳴，至今已累積超過67萬人按讚。留言區更是被暖心的祝福淹沒「那雙眼睛充滿了純真，願上帝保佑這隻小狗」、「請無條件的去愛這個寶寶，因為牠也會用同樣的方式愛你」、「小狗的眼睛好無辜，請好好照顧這個小天使，他是上天賜予的禮物」。

原文出處：收容所小狗「一眼定終身」融化67萬人！網看哭：牠找到了全世界

更多民視新聞報導

16歲少女「玩嗎？」 勾七旬翁 歌舞伎町「搭訕」代價曝！

短髮妹四肢癱軟遭壯漢「抱胸抬上車」！13秒撿屍畫面曝光

他苦追女神2年慘變「洩慾工具」！下面如被絞肉機摧殘

