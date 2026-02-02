收容所貓咪「超魔性笑容」長得太AI 百萬網友被萌到！跨國幫找家

美國一處收容所的一隻橘貓因笑起來太像AI製圖，引發上百萬網友關注與討論。（圖／翻攝自臉書／Central Dakota Humane Society）

居然有貓咪笑起來像AI製圖！美國北達科他州一間動物收容所有一隻橘貓，時常露出「呆萌」表情，被志工拍下分享到社群意外爆紅，獲得大批網友按讚；橘貓還被形容像是AI製的迷因圖，不少人紛紛轉發幫忙牠找家，最後橘貓成功找到溫暖的新家。

根據外媒《The dodo》報導，位於北達科他州的中央達科他人道協會（Central Dakota Humane Society）日前接手一處遭遺棄住宅內的多隻貓咪，工作人員在照顧過程中逐漸了解每隻貓的個性。其中一隻名叫「奇普」（Chip）的橘貓，起初看似與其他貓咪無異，但隨著相處時間增加，志工們發現牠在放鬆時，臉上常浮現難以形容的呆萌笑容，讓人一看就忘不了。

志工拍下奇普的照片並分享到收容所的社群平台帳號，意外獲得廣大網友關注與討論。收容所總監透露，在留言中還看到網友以為奇普的照片是用AI製作的迷因圖，因為呆萌得太特別了。奇普的相關貼文短時間突破300萬人次，也讓這間規模不大的地方收容所，一夕之間知名度大增。

驚喜的是，奇普獲得高度關注下，也在網友們瘋狂轉發和討論後，幫助牠成功找到領養人。收容所透露，奇普到新家之後，現在適應良好，與飼主相處融洽，而牠仍時常露出那個引發上百萬網友討論的呆萌笑容。

