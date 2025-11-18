收工回家出事！陳志強半夜「被車追撞」曬照曝現況

陳志強半夜被車追撞，所幸並無大礙。（圖／翻攝自陳志強Instagram）





現年47歲的男星陳志強，演過《炮仔聲》、《天之驕女》、《一家團圓》等經典八點檔，2022年3月與同為演員的35歲曾智希結婚，兩人經常在社群公開放閃；今（18）日凌晨陳志強突然更新限時動態，透露自己收工回家路上發生交通意外事件，引起關注。

陳志強今日凌晨更新Instagram限時動態，無奈表示：「收工回家路上，被未保持安全距離的車追撞⋯⋯」他緊急聯繫原廠汽車專員，對方直接開另一輛車來給他當代步車，他感動的說：「將我心愛的大黑開回維修，也順便將我不安的情緒給維修好了。」

陳志強發生交通意外。（圖／翻攝自陳志強Instagram）

陳志強直誇售後服務很完善：「真正的服務不是流程是溫度，真正的專業不是話術，是在你需要時他就在你身旁！」照片中他身穿白色上衣、黑色短褲、外搭灰色背心與鴨舌帽，開心的與汽車專員合照比讚，所幸並無大礙，只有車損的問題。



