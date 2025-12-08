政治中心／綜合報導



民進黨立法委員沈伯洋才於昨（7日），透露出門遭到不明人士閃強光挑釁，讓他出自己與男子對質畫面，發文回應開男子現場接連疑問，進一步掀起外界關注沈伯洋一家人身安全，隨著討論持續擴大，沈伯洋再度發文提及自己不斷收到「恐嚇訊息」現況，並說明有許多人暗示自己遭遇為「自導自演」，讓他直接更新最新查案進度，透露已經查出恐嚇信件「IP來源」，甚至日本官方也出手了。





收恐嚇遭疑自導自演！沈伯洋揭IP查到了「日本警方也出手」網一看怒炸：執行到底

對於部分人暗指威脅事件是「自導自演」，沈伯洋回應已追查到恐嚇訊息屬日本 IP，且日本警方正在協助偵辦。（圖／民視資料照）

廣告 廣告

沈伯洋繼7日發文提及自己出門遭遇，今（8日）再度發文說明，提及自己日前收到恐嚇訊息，外界相當關注「抓到沒」，他描述自己有感受到有些是真心問，但有些是故意問，想要暗示是自導自演，他解釋目前「恐嚇已經查到是日本IP，而且日本警方在協助調查。」，就是最新的調達進度。





收恐嚇遭疑自導自演！沈伯洋揭IP查到了「日本警方也出手」網一看怒炸：執行到底

沈伯洋並公開簡體字威脅留言，強調這類帳號數量龐大，根本不需要自導自演。





沈伯洋更嘆氣重點是他哪需要自導自演，並曬出一張照片記錄下網友使用簡體留言，威脅實施攻擊，讓他嘆氣表示「附圖這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？笑死。」，不少網友看了沈伯洋分享，也怒炸支持沈伯洋持續為自己「討公道」，留言應援：「支持嚴查，執行到底！」、「這些人正在示範自由民主的空氣不適合他們。」、「真的啊，這種留言不請自來的已經夠多了，還要額外自導自演幹嘛」、「太惡劣了」、「支持puma」、「小心一點，拜託請個保鏢好嗎？真的擔心呀！」、「委員的維安防線需要升等，也太可怕。」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：收恐嚇遭疑自演！沈伯洋揭IP查到了「日本也出手」網一看怒炸：執行到底

更多民視新聞報導

林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友真實評價曝光

黃捷才遭傳「比50歲呱吉大」！直播放送「頭頂花白」反差露餡了

臉書假帳狂騙「台灣只封小紅書」？沈伯洋揭1大關鍵：不能查

