收服樂壇天王、BTS成員 Central Cee首度來台開唱

記者潘鈺楨報導／饒舌嘻哈界新勢力席捲全球、入選富比士「30歲以下菁英榜」Central Cee終於帶著世界巡迴《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》3月11日專場登陸台北TICC開唱！

Central Cee 的音樂旅程令人矚目，從倫敦街頭一路饒到世界舞台，被樂壇天王Drake（德瑞克）、J. Cole、21 Savage們欽點合作，連世界級天團BTS團員Jungkook都話題連線，展現其跨越地域與新世代的影響力！Central Cee一句話開心表示「到時見」！

入圍全英音樂獎「年度藝人」肯定、以一曲〈Sprinter〉寫下首位在Spotify獲得10億次播放的英國饒舌歌曲，來自西倫敦的Central Cee重新定義當代饒舌音樂的版圖。憑藉真實直率的敘事風格、鮮明獨到的創作風格，以及極具張力的現場演出魅力，不斷突破界線，跨越語言與文化隔閡，在國際樂壇寫下前所未有的里程碑。

今年推出的首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》氣勢驚人，強勢奪下英國金榜冠軍，並勇闖美國告示牌排行榜前十名，成績亮眼權威樂評媒體滾石雜誌Rolling Stone與NME皆一致給予四顆星高度評價，盛讚其作品兼具個人深度與全球影響力。

Central Cee不僅再次鞏固其於新世代饒舌樂壇中的重要地位，也一步一步朝向嘻哈天王之路前進。世界巡迴《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》即將佔領亞洲各大城市，橫跨香港、首爾、馬尼拉，並確定於3月11日登上台北TICC。門票2026年1月7日上午11點Live Nation會員搶先購票。

