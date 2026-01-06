即時中心／林韋慈報導

前海巡署李姓隊員涉嫌收受賄賂、洩漏國家及軍事機密給中國人士，危害國安。台灣高等法院高雄分院今（6）日審結，依違背職務收受賄賂等罪，判處李男有期徒刑7年8個月，全案仍可上訴。

高分院指出，李男自2022年起任職於海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊，期間受中國人士「Tony」利誘，於2022年9月10日加入其所屬中國情報組織。李男自2022年9月至2024年7月間，利用職務便利，以手機拍攝國家機密、軍事機密及國防以外的秘密文書或電磁紀錄，並透過通訊軟體傳送給對方。

廣告 廣告

法院調查，李男陸續收取「Tony」交付的報酬，共計1萬8522顆泰達幣，折合新台幣約57萬6127元。他以此方式持續交付涉及國家安全的重要資訊，行為長達近2年。審理時，法官斟酌李男偵查期間坦承犯行，並主動繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳；但考量其交付機密內容的性質及外洩後可能造成的安全損害與影響程度，仍以違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑7年8月。

法院另裁定，扣押的新台幣57萬餘元、iPhone 11與iPhone 13各1支，以及相關偽造署名物品全數沒收。本案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／收泰達幣、iPhone！海巡署前隊員洩密給中國 高分院判決出爐

更多民視新聞報導

藍白開國安後門？《離島建設條例》最快本週三讀 民進黨開嗆了

中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

「晚安小雞」將引渡中國？外交部：促請遣送返台

