收為乾女兒！謊稱卡到陰畫符驅邪 園藝工性侵2女學生

記者楊忠翰／高雄報導

高雄謝姓園藝工謊稱畫符驅邪，先前性侵2名女國中生得逞。（示意圖，非當事人／資料照）

高雄市某國中謝姓園藝工，先前在學校結識2名女學生，遂將2人收為乾女兒；孰料，謝男先是謊稱2人卡到陰，接著畫符咒假裝驅邪，再趁機性侵2名乾女兒得逞，2人經過私下討論後，決定對謝男提出告訴；高等法院高雄分院依妨害性自主罪判謝男4年10月徒刑，謝男提起上訴遭駁回，全案定讞。

檢警調查，2022年7月到2023年間，謝男在高雄市某國中擔任園藝工，進而認識女學生小萱及小晴，並將2人收為乾女兒；2023年3月31日上午時分，謝男帶2人回到住家，先要求小晴在2樓神壇等候，並以卡到陰需要在背上畫符咒驅邪為由，將小萱帶往房間床上，先撫摸其背部及臀部，再謊稱驅邪性侵小萱得逞。

廣告 廣告

隔天上午時分，謝男又以相同理由，將小晴帶到房間性侵得逞，事後2人私下討論被性侵的過程，遂在家長陪同下報警處理；謝男應訊時辯稱，他只有帶2人回到住處1次，由於2人都說卡到陰，他才在神壇前幫她們畫符驅邪，矢口否認性侵犯行。

法官認為，事後小萱會作噩夢，小晴則是覺得很想死，顯然2人心理受創嚴重，遂依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併判謝男4年10月徒刑；謝男不服提起上訴，最高法院予以駁回，全案定讞，檢方將通知謝男入監服刑。

更多三立新聞網報導

正宮被偷家！每週6次激戰人夫副店長 女房仲：你量體重會變瘦

收驚還不夠！誆稱人妻卡到陰要驅邪 色宮主帶上樓反鎖門性侵

全體市民受惠！15年慨捐逾5千萬消防器材 龍山寺今再捐10部AED

連發3篇文！不只20所學府遭恐嚇 國民黨主席鄭麗文也是目標

