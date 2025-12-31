收留喚剁刀…剛出獄5個月借嘸錢竟「割喉老闆一家3口」！鬼男長相曝

記者簡榮良／高雄報導

想讓罪犯接軌社會，未料接了隻鬼！45歲陳姓男子有毒品、竊盜等多項前科，在牢裡蹲了7年出獄，被高雄大寮區一間工廠楊姓老闆好心接納聘為雜工。10月中開口向老闆借錢，卻說不出用途，老闆擔心他買毒品走回歪路，自己也成幫兇，因此拒絕；未料，恩將仇報喚來剁刀，半夜割喉老闆一家三口，連12歲兒子也難逃，所幸送醫搶救後撿回一命，陳男則逃了一夜在台南落網。檢方偵結後依殺人未遂等罪將他起訴，並請求法院從重量刑，痛批剛出獄就殺人，毫無改過之心。

45歲陳姓男子有毒品、竊盜等多項前科，在牢裡蹲了7年出獄，被高雄大寮區一間工廠楊姓老闆好心接納聘為雜工，沒想到恩將仇報。（圖／翻攝自臉書）

高雄地檢署指出，45歲陳姓男子染上毒癮，2017年起陸續犯下多起竊盜、毒品案件後入獄服刑，在牢裡蹲了7年後，於今年5月出獄，經友人介紹，被大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，聘請他當雜工，希望讓他能重新與社會接軌、重新做人，本以為故事該往好的方向發展，本性卻難移。

陳男10月27日向老闆借錢，用途交代不清，老闆擔心這筆錢被拿去買毒品，前功盡棄走回歪路，自己也成了幫兇，因而拒絕；為此，陳男懷恨在心於當晚23時35分，手持美工刀潛入工廠，現身老闆一家三口位在工廠後方的房間，刀鋒直挺挺的砍向老闆脖子，從夢中痛醒，血流不止，妻子聽見呼救聲也驚醒，想要徒手阻止被刀子劃傷。

犯案後騎著電動二輪車逃逸前往台南躲藏。（圖／翻攝畫面）

眼見老闆被砍傷臉部、肩膀及手掌，血流不止命垂，12歲的兒子為了把陳男支開到戶外，機警持球棒敲擊地面，成功引起注意和追殺。陳男沒忘記目的，又回頭以腳踢辦公室大門試圖入內，表示要索討錢財，與楊妻僅隔一道反鎖的門，但因擔心被害人報警，才從倉皇騎電動車逃走，隔天在台南林鳳營車站被警方逮捕。

檢察官偵查終結，除了認被告涉犯殺人未遂罪、傷害、恐嚇危害安全及攜帶兇器踰越門扇侵入住宅強盜未遂等罪嫌，依法予以起訴外，更向法院請求從重量刑，痛批陳男剛出獄不到5個月就犯下殺人重罪，毫無改過之心。

陳男被警方帶回事發地，比對沾染血跡的牛仔褲。（圖／翻攝畫面）

