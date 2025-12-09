收留流浪比特犬！她見兒子「30秒被爆頭」崩潰：都怪噪音嚇到狗

英國一名兩歲男童在希臘島嶼札金索斯（Zakynthos）度假時，不幸遭家中飼養的比特犬攻擊，重傷不治身亡。圖／翻攝自pexels

英國一名兩歲男童在希臘島嶼札金索斯（Zakynthos）度假時，不幸遭家中飼養的比特犬攻擊，重傷不治身亡。其母親指稱，附近獵人發出的槍聲與哨音疑似驚嚇狗隻，才會造成這場悲劇。

根據外媒報導，萊昂·杜利亞（Leon Dulia）當時與媽媽羅比·迪斯（Robbie Dees）、爸爸盧卡斯（Loukas）剛購物返家。就在爸爸媽媽進屋整理購物物品時，萊昂獨自到花園接近被拴住的比特犬，沒想到卻遭到突然攻擊。

羅比接受英國《每日郵報》訪問時含淚表示，兒子是全家人的心頭寶。她指出，該比特犬原先遭遺棄，由丈夫救起後飼養，平日乖巧溫馴，從未出現攻擊行為，萊昂也經常與牠互動。

羅比表示，事發當天，家後方樹林正在進行狩獵活動，現場可聽見槍聲與獵犬吠叫聲。她相信是突如其來的槍響驚嚇了比特犬，導致其失控攻擊，「我們只是進屋整理購物物品大約30秒，萊昂走向牠後，一切就發生了。」

羅比回憶，夫妻倆立即撥打急救電話，將萊昂載往島上主要醫院，但抵達時已無生命跡象。醫師確認傷勢致命，搶救無效。而萊昂才於數週前剛度過兩歲生日，羅比說她始終擔心孩子「會提前離開他們」，如今噩耗成真，令家人悲痛不已。

此外，羅比也否認希臘部分媒體報導夫妻遭控過失殺人的消息，強調警方僅詢問口供，未提及相關刑事指控。她重申犬隻平日被固定拴住、定時餵養，從未出現攻擊行為。目前當局已扣押該比特犬，並展開進一步調查。



