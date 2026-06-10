收留街友竟恩將仇報！老闆娘遭踹「肋骨斷10根」慘死

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社會中心／駱瑩倫報導

台中一名32歲林姓男子，去年5月自稱無處可去宛如街友，郭姓男子好心收留，讓他到自己經營的卡拉OK店工作，並提供自己的住處讓對方洗澡，沒想到在此期間林男卻與郭男同居女友發生衝突，情緒失控用腳狂踹，導致對方肋骨斷裂重傷，送醫搶救數週後仍不治。台中地方法院國民法庭10日宣判，依傷害致死罪判處林男11年徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，林男自述從台東一路輾轉流浪至台中，經濟狀況拮据、身無積蓄，郭姓老闆好心收留，不僅提供工作機會，也替他安排食宿，不料工作才不到3天就發生悲劇。案發當天，郭男同意林男前往租屋處盥洗，林男進入屋內後，與郭男同居的李姓女子疑似因細故發生口角，雙方情緒逐漸升高。稍早郭男先上樓叫醒正在臥室休息的李女，隨後便先行到一樓等候，準備一同外出工作；然而在郭男離開現場後，房內隨即爆發衝突。

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郭姓老闆好心收留林男，不僅提供工作機會，也替他安排食宿。（示意圖非關本新聞事件／民視資料照）





過程中，體型壯碩的林男多次用腳狠踹李女頭部及胸腹部，導致女方腦部出血、肋骨斷裂10根併發氣胸與血胸，另有脾臟破裂等嚴重內傷。郭男感到不對上樓查看時，發現女友已倒臥地上失去意識，趕緊將她送醫，但經過長達22天的搶救，李女仍因傷勢過重宣告不治。檢方偵辦後，依傷害致死罪將林男提起公訴。

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經過長達22天的搶救，李女仍因傷勢過重宣告不治。（示意圖非關本新聞事件／民視資料照）





案件進入法院審理時，林男對犯行坦承不諱，僅表示衝突起因為口角糾紛。檢方指出，林男偵訊期間雖曾出現語意混亂情形，但經醫院鑑定並無辨識與能力降低狀況，且有高度再犯風險；此外他學歷為大學肄業，有多份工作紀錄，並無精神或智能缺陷。檢方也強調，警方到場時林男並未主動自首，而是在他人指認後才承認，不符自首減刑要件。考量被害人與林男並無深交關係，僅短暫見面卻遭重手攻擊，行為嚴重，請求法院量處11年6月到13年不等刑期。

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台中地方法院國民法庭10日宣判，依傷害致死罪判處林男11年徒刑，全案仍可上訴。（圖／翻攝Google Maps）





根據《三立新聞網》報導，被害人的胞姊透過訴訟代理人表達強烈不滿，指出林男體型約百公斤，卻對年逾六旬、身形瘦弱的李女施以暴力，雙方無任何恩怨，妹妹卻遭如此對待，令人難以接受。她痛批林男行徑殘忍，從李女發出哀嚎聲，一路踢到沒聲音，手段極為惡劣，認為毫無從輕量刑的空間，請求法院從重量處無期徒刑。

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原文出處：街友被好心收留竟因「1事」踹死老闆娘！家屬見慘狀痛哭：一路踢到沒聲音

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