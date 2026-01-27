收發票中獎通知！他按指示操作「1萬6全被騙走」3辨識方法曝

最新一期統一發票才剛開獎，就有詐騙集團趁虛而入！近來有網友分享，收到發票中獎的信件之後不疑有他，按照指示操作，沒想到因此被騙走上萬元，對此台灣事實查核中心宣導，電子發票整合服務平台不會寄發電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊，請民眾務必提高警覺。

有網友在臉書粉專「爆料公社公開版」發文，透露自己收到發票中獎的信件之後，因為覺得連結畫面和財政部網站十分相像，因此不疑有他，一路跟著指示操作，沒想到竟因此被騙了1萬6680元，對此原PO也無奈直歎「我太笨了，輸入信用卡資料，剛查證momo官網，早就有公告說明了」。

momo在臉書發文示警，近期有不法分子假冒momo購物網名義，寄送「發票中獎通知」詐騙信件，並在信中附上偽冒財政部電子發票整合服務平台的連結，誘騙民眾輸入個資。對此momo呼籲消費者，務必查證管道、保持警覺，避免財產損失；如有疑問，請立即撥打業者momo客服電話查證，或致電165專線通報。：

請務必確認寄件者信箱是否為「財政部電子發票平台」官方地址：einvoice@einvoice.nat.gov.tw。

建議透過財政部官方網站查詢資訊。

切勿點擊陌生連結、下載附件或提供敏感資料。

台灣事實查核中心亦曾宣導，此類詐騙網站通常製作得與官方網站非常相似，目的是騙取民眾的信用卡號、到期日及安全碼（CVV），以進行盜刷。針對此類可疑連結，專家建議民眾可透過以下方式辨識：

檢視網址：確認是否為官方的「.gov.tw」。

功能測試：詐騙網站通常只有「輸入資料」的欄位有作用。民眾可嘗試點擊頁面上的其他超連結（如Logo、相關法規、隱私權政策等），若無法點擊或只會重新整理，即為假網站。

輸入測試：在要求輸入帳號密碼或個資的欄位，故意輸入編造的假資料（如亂碼手機號、假身分證字號）。若系統仍然讓您通過驗證並進入下一步（通常是要求輸入信用卡），則百分之百是詐騙網站。

根據財政部網站發布的防詐宣導，電子發票整合服務平台不會寄發電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊；雲端發票若中獎，財政部會透過「統一發票兌獎」App推播通知，或由民眾自行至平台查詢；若已設定自動匯款，獎金會直接匯入指定帳戶，無須再進行信用卡驗證或匯款操作。

撰稿：吳怡萱






