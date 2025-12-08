收百元匯款被列警示帳戶！生技公司遭「凍帳」險倒閉

台中一位民眾日前遭詐騙，他拿著53張各匯入100元的匯款單到警局報案，警方火速將這53個帳戶凍結，但一間生技公司卻因此遭波及，因為帳戶被列警示帳戶，貨款跟員工薪水無法正常運作，生技公司打去偵查隊，希望警方能協助解凍，但對方卻回覆詐騙案件太多，得要等半年，害得公司差點面臨倒閉。

生技公司11月26號凌晨，收到一筆100元的款項匯入，隔天又有一筆百元入帳，他們萬萬沒想到這竟是惡夢的開始，公司帳戶莫名其妙遭凍結，貨款金流全被卡住，無法正常運作，就連員工薪資也受影響。

生技公司突收到百元匯款，隨後帳戶遭凍結，嚴重影響公司金流。圖／台視新聞

原來是一名男子誤信詐騙廣告，加入股票投資群組，被要求分批繳交會費，於是到銀行針對53個帳戶各自匯入100元，事後驚覺被騙，到警局報警，警方通報金融單位，將53個帳戶通通凍結。

男子誤信詐騙廣告，對53個帳戶各自匯入100元。圖／台視新聞

生技公司也提出證明自清，要求解凍，但疑似詐騙案件太多，得要等上半年，公司差點面臨倒閉，雖然最後帳戶成功解凍，但該公司也希望警方在打詐前，能加強與金融機構的橫向聯繫與審查，避免再有類似情況發生。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台中／葉嘉雯、吳祥三 責任編輯／陳俊宇

