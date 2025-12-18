收百萬治癌！名醫「只打生理食鹽水」害死婦 李光輝遭判刑喊冤

三立新聞／綜合報導

精神科名醫李光輝明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師專業，竟謊稱可以幫一名大腸癌四期女病患提供NK療法治療，並收取150萬元，實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，二審改判刑1年6月定讞，李光輝出面喊冤。

精神科名醫李光輝（圖）謊稱可以幫一名大腸癌四期女病患提供NK療法治療，並收取150萬元，實際上僅注射生理食鹽水，遭家屬提告，判刑1年6月定讞。

精神科名醫李光輝：「沒有，沒有，沒有，沒有，沒有，對方的先生沒有申請NK治療，所以我們培養了兩次，通通沒有打。」

久未現身的精神科名醫李光輝出面大聲喊冤，因為他被控詐欺取財，遭到判刑。

精神科名醫李光輝（2016.02）：「我的免疫系統有跟血癌細胞作戰，目前看起來是一個勝利情形。」

宣稱曾拿自己做實驗，證明NK細胞療法真的能治癒癌症，2019年一名罹患大腸癌第四期的陳姓婦人因此找上門，根據判決書記載，李光輝收了150萬後，明知自己並非腫瘤或免疫專科醫師，仍兩度派護理師至三總佯裝探病家屬、為陳姓婦人注射NK，但實際上僅注射生理食鹽水，8月中旬婦人就過世，丈夫發現受騙憤而提告，桃園地院一審依詐欺取財罪判李光輝2年有期徒刑，案經上訴，高院改判1年6月徒刑，沒收犯罪所得150萬元。

李光輝被依詐欺取財罪，判刑1年6月徒刑，沒收犯罪所得150萬元。

精神科名醫李光輝：「我們從來沒有說要給他細胞試劑，然後換成打生理食鹽水，這都是錯誤的，這都不是事實，請二審法官再審吧。」

現年62歲的李光輝曾上遍各大電視節目，然而近年爭議不斷，多年前曾被查出，透過假借款手法私吞自家公司600萬元，而他的緋聞也轟轟烈烈。

精神科名醫李光輝（2019.11）：「用這些來繼續蹭搏版面。」

名醫恐淪階下囚。

曾與相差32歲的辣模翁子涵談了兩年父女戀，李光輝當時還曾出面受訪，稱讚翁子涵真的是個好女孩。

從專業名醫到捲入花邊新聞，最後恐將淪階下囚，李光輝晚節不保。

